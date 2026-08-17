Через українську мову: у Польщі чоловік і жінка напали на двох дітей

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У польському Бидгощу двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською мовою. Йдеться про 14-річну дівчину та 12-річного хлопця

Про це повідомило Генеральне консульство України в Гданську, передає RegioNews.

За даними дипмісії, чоловік і жінка спочатку ображали дітей, використовували нецензурну лексику та погрожували їм через їхню національність. Згодом конфлікт переріс у фізичне насильство.

Нападники викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули його уламки у хлопця.

Після інциденту до польської поліції подали заяву. Правоохоронці розшукують осіб, причетних до нападу.

Генеральне консульство України в Гданську тримає ситуацію на контролі та підтримує зв'язок із матір'ю постраждалих дітей. У дипломатичній установі зазначили, що фізичному здоров'ю дітей наразі нічого не загрожує, однак вони пережили сильний емоційний стрес.

У консульстві засудили прояви ксенофобії та наголосили, що не залишать випадок без належного правового реагування.

Як відомо, останнім часом у Польщі почастішали випадки нападів на громадян України.

Нагадаємо, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові. Поліція розшукує нападника.

Нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

Раніше у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту. Під час конфлікту чоловік вимагав від дітей "повертатися в Україну" та вигукував образливі фрази на їхню адресу.