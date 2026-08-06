9,2 миллиарда из ПриватБанка: Коломойский снова предстанет перед судом

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Игорь Коломойский предстанет перед судом, как и еще пять участников организованной им группы. Речь идет о завладении средствами ПриватБанка. Сумма превышает 9,2 миллиарда гривен

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в январе-марте 2025 года, когда Игорь Коломойский возглавлял Днепропетровскую областную государственную администрацию, организовал схему завладения средств ПриватБанка, конечным бенефициаром которого он был. Тогда банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд. грн. под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

После этого часть суммы (а именно – 446 миллионов гривен) перечисляли на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух.

"В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал банка во исполнение требований Национального банка Украины", - говорят в НАБУ.

Дела Коломойского: от подозрений до судебных решений

2 сентября 2024 Коломойскому были вручены подозрения по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса Украины - мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Позже он получил еще два подозрения по выводу из "ПриватБанка" 15 млрд грн.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил Коломойскому содержание под стражей с альтернативой залогу 3,7 млрд грн до 26 января 2025 года. Впоследствии суд оставил его под стражей еще на два месяца, до 25 апреля, снизив залог до 2,4 млрд грн.

Апелляционный суд Высшего антикоррупционного суда закрыл производство НАБУ по Коломойскому, сославшись на "правки Лозового".

Уже 6 мая 2025 года ему продлили меру пресечения по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко. По данным следствия, Коломойский по мотивам личной мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Кроме того, адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. 29 августа судом была отменена мера пресечения по одному из дел. Речь идет о залоге в размере 1,877 миллиарда гривен. Однако бизнесмен остался в СИЗО, поскольку есть мера пресечения по другому делу.

Очередное судебное заседание по делу Игоря Коломойского было неожиданно упразднено – официальной причиной назвали болезнь судьи, хотя никаких подробностей о состоянии здоровья не разглашали.

8 декабря Коломойский обещал сделать громкие заявления для журналистов, но не доехал до суда из-за якобы сломанного транспорта. Отмечалось, что он якобы владеет информацией о коррупции президента Украины Владимира Зеленского и его окружении.

Позже он опубликовал сообщение, в котором отметил, что КГБ завербовало Зеленского еще 20 лет назад.

В январе 2026 г. он не прибыл на заседание ВСК, посвященное правонарушениям в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения. Все из-за угрозы покушения на его жизнь , которая планировалась на момент его транспортировки на заседание.