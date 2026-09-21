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21 сентября 2026, 22:56

В Николаевской области сменили время комендантского часа

21 сентября 2026, 22:56
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Иллюстративное фото: pixabay
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На территории Николаевской области с 22 сентября 2026 меняется время комендантского часа. Она будет действовать каждый день с 01:00 до 05:00. В этот же период будет действовать специальный режим светомаски в режиме полного затемнения

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов, передает RegioNews .

"С 22 сентября 2026 года на всей территории Николаевской области комендантский час и специальный режим светомаски в режиме полного затмения будут действовать с 01:00 до 05:00", - сообщил Георгий Решетилов.

Решение об изменении времени комендантского часа было принято на заседании Совета обороны Николаевской области.

По словам Решетилова, он подписал соответствующий приказ №30 от 21 сентября 2026 года.

Таким образом, с 22 сентября ограничения будут действовать в новом временном промежутке — с часу ночи до пяти утра.

Напомним, что в Сумской области с 16 сентября комендантский час снова продлится пять часов — с 00:00 до 05:00.

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