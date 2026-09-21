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Хотел заработать – потерял деньги: полиция предупредила о масштабном скам в интернет-продажах
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21 сентября 2026, 21:40

Хотел заработать – потерял деньги: полиция предупредила о масштабном скам в интернет-продажах

21 сентября 2026, 21:40
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Фото: Нацполиция
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Стражи порядка предупредили о схеме мошенничества на досках объявлений в интернете. Полиция призывает граждан быть внимательными

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Мужчина купил себе новый телефон, а старый – выставил на продажу на одной из платформ с объявлениями. Ему позвонил покупатель, попросил реквизиты для оплаты и сказал, что сделает перевод заранее во избежание комиссии наложенного платежа при доставке по почте.

После этого мужчина получил звонок от незнакомца, представившегося работником банка. Мошенник выведал у мужчины данные, а потом списал все деньги с карточки.

Правоохранители предупреждают, что аферисты могут притворяться вашими покупателями. Затем вам позвонит неизвестный, и скажет, что для зачисления денег необходимо совершить какое-то действие, например, – "активировать платежную карточку".

Правоохранители призывают:

  • Не сообщайте сторонним лицам информацию о карте или данные, которые могут быть использованы для подтверждения платежей;
  • Не выполняйте никаких операций по "верификации" карты.
  • В случае возникновения сомнений — звоните в банк по телефону, указанному на обороте карты, и уточните информацию.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения , поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.

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