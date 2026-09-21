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21 сентября 2026, 21:55

В Киевской области осудили бывшего пастора за изнасилование 13-летней девушки

21 сентября 2026, 21:55
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Фото: Киевская областная прокуратура
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В Киевской области суд признал виновным бывшего пастора одной из церквей в изнасиловании 13-летней девушки и совершении действий сексуального характера, когда она не достигла 16-летнего возраста. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По материалам дела, события начались в 2022 году, когда мужчина был пастором одной из церквей. Он познакомился с девушкой, посещавшей церковные службы.

К моменту первого установленного эпизода ребенку было 13 лет. В августе 2022 года мужчина договорился с ней о встрече, забрал автомобилем и изнасиловал.

Как отмечают правоохранители, в соответствии с законодательством сексуальные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет, квалифицируются как изнасилование.

Спустя примерно полтора года, когда девушке исполнилось 15 лет, мужчина, по материалам дела, продолжил совершать по отношению к ней действия сексуального характера.

Следствие задокументировало еще два эпизода – в марте и апреле 2024 года. По данным правоохранителей, они были связаны с обещанием и предоставлением девушке денежного вознаграждения.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 4 ст. 152 и ч. 2 ст. 155 Уголовного кодекса Украины — изнасилование лица, не достигшего 14 лет, и совершение совершеннолетним лицом действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, соединенным с предоставлением денежного вознаграждения.

По совокупности обвинений суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.

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