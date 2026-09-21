В Украине цена сала растет быстрее инфляции: какие новые ценники

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Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В августе средняя стоимость сала составила 212,05 гривны. Это на 0,5% дороже, чем в июле. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стоимость выросла на 15,6%. При этом инфляция за этот период составила 8,1%.

По данным специалистов, цены на сало снижались с марта по июль: в апреле килограмм стоил 215,54 гривны, то есть нынешний уровень все еще ниже весеннего. В то же время эксперты обращают внимание, что сало дорожает почти вдвое быстрее общего уровня цен.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.