Квартиры записаны на подругу, авто – на подчиненного: НАБУ сообщило детали дела Стефанишиной

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НАБУ и САП обнародовали детали подозрения бывшей посолке Украины в США Ольге Стефанишиной, подозреваемой в незаконном обогащении более чем на 13,9 млн грн и недостоверном декларировании

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, она могла незаконно приобрести активы более чем на 13,9 млн грн, а также не указать часть имущества в декларации.

В фактическом пользовании Стефанишиной находились две квартиры в киевском жилом комплексе "Файна Таун" общей стоимостью почти 11 млн грн, зарегистрированных на ее подругу.

Также следствие заявляет, что в разный период она пользовалась квартирой в столичном ЖК бизнес-класса "Львовская площадь", паркоместом и нежилыми помещениями в этом же комплексе, оформленными на родителей, а также автомобилем Mercedes-Benz GLC 220 d, зарегистрированным на подчиненного.

По версии НАБУ эти активы не были отражены в декларациях.

Кроме того, правоохранители утверждают, что Ольга Стефанишина вела переговоры по приобретению дома вблизи Киева ориентировочной стоимостью 550 тысяч долларов. Часть суммы, по данным следствия, планировали оплатить наличными, а часть путем передачи двух квартир в ЖК "Файна Таун".

В НАБУ отмечают, что официальные доходы подозреваемой не разрешали приобрести такое имущество.

Напомним, Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен. Также суд обязал ее прибывать по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.

В то же время сама Стефанишина ранее заявляла, что не имеет средств для внесения залога в полном размере.

В прошлом году в НАБУ передали материалы о возможных злоупотреблениях чиновников АРМА, в которых фигурирует Стефанишина. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.