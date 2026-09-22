Актриса Мила Сивацкая стала мамой
Украинская актриса Мила Сивацкая родила ребенка. Роды прошли в Барселоне
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Актриса опубликовала фото, где можно увидеть ее новорожденную дочь. Также здесь можно увидеть фотографию Милы Сивацкой, которая держит на руке младенца. Имя ребенка артистка пока не раскрыла.
Известно, что роды прошли в Барселоне. Следует отметить, что артистка ранее говорила, что ее муж уехал за границу законно и имел такое право еще с начала полномасштабного вторжения.
Справка . Мила Сивацкая – украинская актриса театра и кино. Многим зрителям она может быть знакома также по детскому "Голосу страны". Кроме творчества, артистка занимается бизнесом: в Украине у нее есть магазин косметики и клиника.
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