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06 серпня 2026, 20:30

9,2 мільярда з ПриватБанку: Коломойський знову постане перед судом

06 серпня 2026, 20:30
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Фото з відкритих джерел
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Ігор Коломойський постане перед судом, як і ще п'ятеро учасників організованої ним групи. Йдеться про заволодіння коштами ПриватБанку. Сума перевищує 9,2 мільярда гривень

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у січні-березні 2025 року, коли Ігор Коломойський також очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, організував схему заволодіння коштів ПриватБанку, кінцевим бенефіциаром якого він був. Тоді банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Піля цього частину суми (а саме - 446 мільйонів гривень) перераховували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

"Зрештою, кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України", - кажуть в НАБУ.

Справи Коломойського: від підозр до судових рішень

2 вересня 2024 року Коломойському були вручені підозри за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом. Пізніше він отримав ще дві підозри щодо виведення з "ПриватБанку" 15 млрд грн.

28 листопада Шевченківський райсуд Києва продовжив Коломойському тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня 2025 року. Згодом суд залишив його під вартою ще на два місяці, до 25 квітня, зменшивши заставу до 2,4 млрд грн.

Апеляційний суд Вищого антикорупційного суду закрив провадження НАБУ щодо Коломойського, пославшись на "правки Лозового".

Уже 6 травня 2025 року йому продовжили запобіжний захід в справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. За даними слідства, Коломойсьий з мотивів особистої помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Крім того, адвокати бізнесмена неодноразово клопотали про зміну запобіжного заходу. 29 серпня судом було скасовано запобіжний захід по одній зі справ. Йдеться про заставу у розмірі 1,877 мільярда гривень. Проте бізнесмен залишився в СІЗО, оскільки є запобіжний захід по іншій справі.

Чергове судове засідання у справі Ігоря Коломойського було несподівано скасоване – офіційною причиною назвали хворобу судді, хоча жодних подробиць про стан здоров'я не розголошували.

8 грудня Коломойський обіцяв зробити гучні заяви для журналістів, але не доїхав до суду через нібито зламаний транспорт. Зазначалося, що він начебто володіє інформацією про корупцію президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Пізніше він опублукував допис, у якому зазначив, що КГБ завербувало Зеленського ще 20 років тому.

У січні 2026 року він не прибув на засідання ТСК, присвячене правопорушенням у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану. Усе через загрозу замаху на його життя, яке планувалося на момент його транспортування на засідання.

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