В Днепре грабители напали на аптеку
В Днепре двое мужчин устроили дебош в аптеке. Они напали с холодным оружием и слезоточивым газом
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Злоумышленники угрожали владельцу аптеки ножом и применили против него газовый баллончик. Владелец аптеки вступил с грабителями в драку и даже отобрал у них нож. Однако они вели себя агрессивно, повредили входную дверь и имущество аптеки.
Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 53 и 64 лет. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, что в Киеве 17-летний парень напал на полицейского. Это произошло, когда стражи порядка прибыли на вызов о домашнем насилии.
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