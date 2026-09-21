В Днепре грабители напали на аптеку

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В Днепре двое мужчин устроили дебош в аптеке. Они напали с холодным оружием и слезоточивым газом

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Злоумышленники угрожали владельцу аптеки ножом и применили против него газовый баллончик. Владелец аптеки вступил с грабителями в драку и даже отобрал у них нож. Однако они вели себя агрессивно, повредили входную дверь и имущество аптеки.

Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 53 и 64 лет. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, что в Киеве 17-летний парень напал на полицейского. Это произошло, когда стражи порядка прибыли на вызов о домашнем насилии.