На Буковине уклонистам продавали "путь за границу" за 3,5 тысячи

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Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Двое 23-летних местных жителей организовали схему. Они нашли "клиента", который хотел уехать за границу. Злоумышленники организовали мужчине переправку в Румынию вне установленных пунктов пропуска. За свои "услуги" они просили 3500 долларов.

Злоумышленников задержали при перевозке мужчины до линии разграничения государственной границы. Теперь им грозит от семи до девяти лет заключения.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.