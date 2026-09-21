Почти 50 атак и погибший: враг массированно обстрелял Днепропетровщину

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение дня почти 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Враг использовал беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов погиб один человек

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Днепре в результате российских атак повреждена инфраструктура, магазин и детский сад.

В Никополе, а также Марганецком, Покровском, Мировском и Красногригоревском общинах Никопольского района повреждены инфраструктурный объект, магазин, частный дом и автомобили. Там погиб человек.

В Зеленодольском обществе Криворожского района российские атаки повредили предприятие и автомобиль.

В Николаевской и Васильковской общинах Синельниковского района возникли пожары.

Российские войска продолжают атаковать Днепропетровскую область с применением ударных беспилотников и артиллерии.

Напомним, что в Вознесенском районе Николаевской области 21 сентября в результате российской атаки погиб трехлетний мальчик. Ребенок получил смертельное ранение во время воздушной атаки, когда находился на улице.