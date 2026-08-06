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Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

В ведомстве не называют имени подозреваемого, однако ранее по делу о строительстве укрытий для самолетов фигурировал Андрей Украинец.

По данным следствия, в течение 2020-2025 годов военнослужащий приобрел имущество, стоимость которого по меньшей мере на 20 млн грн превышает его законные доходы.

Следствие установило, что через близких могли быть оформлены шесть квартир в Киеве, Виннице и Житомире, три жилых дома на Житомирщине, апартаменты в Буковеле, шесть земельных участков, четыре автомобиля, среди которых Audi Q7 и Audi Q5, а также гаражи и другие нежилые помещения.

По версии следствия, хотя имущество оформляли на родителей, сына, сожительницу и кума, фактическим владельцем и распорядителем оставался сам военнослужащий.

В феврале этого года ему уже сообщали о подозрении в деле возможного хищения бюджетных средств, выделенных на строительство стратегических оборонительных сооружений для украинской авиации.

Сейчас ему инкриминируют незаконное обогащение по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура также подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу более 21 млн грн.

Напомним, ранее СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.

Правоохранители сообщили о подозрении тогдашнему командующему логистикой Командование Воздушных сил ВСУ Андрею Украинцу и начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко.