Разворовывались миллиарды на оборонке: СБУ задержала Командующего логистикой Командование Воздушных Сил ВСУ

Фото: прокуратура

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновники организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений. Речь идет об устройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах. В частности, это касается оперативных аэродромов сил обороны.

В мае прошлого года на строительство сборно-разборных арочных укрытий было выделено 1,4 миллиарда гривен. Однако проверки показали, что проекты не отвечали требованиям безопасности: укрытия не обеспечивали надлежащую защиту самолетов, а стоимость работ была завышена. Тем не менее, подрядчикам стали перечислять авансовые платежи.

"Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, чиновники, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 млн грн. Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали обоих фигурантов "на горячем" при передаче им 320 тысяч долларов США", - сообщили в СБУ.

Задержан Командующий логистикой Командование Воздушных Сил ВСУ и руководитель Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

