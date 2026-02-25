13:36  25 февраля
Разворовывались миллиарды на оборонке: СБУ задержала Командующего логистикой Командование Воздушных Сил ВСУ
На Полтавщине школьный автобус съехал в кювет: трое детей травмированы
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
Разворовывались миллиарды на оборонке: СБУ задержала Командующего логистикой Командование Воздушных Сил ВСУ

Фото: прокуратура
СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновники организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений. Речь идет об устройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах. В частности, это касается оперативных аэродромов сил обороны.

В мае прошлого года на строительство сборно-разборных арочных укрытий было выделено 1,4 миллиарда гривен. Однако проверки показали, что проекты не отвечали требованиям безопасности: укрытия не обеспечивали надлежащую защиту самолетов, а стоимость работ была завышена. Тем не менее, подрядчикам стали перечислять авансовые платежи.

"Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, чиновники, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 млн грн. Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали обоих фигурантов "на горячем" при передаче им 320 тысяч долларов США", - сообщили в СБУ.

Задержан Командующий логистикой Командование Воздушных Сил ВСУ и руководитель Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили схему хищения 1,8 млн грн на ремонте объектов ГСЧС. Правоохранители сообщили о подозрении коммерсанту, который не проверял выполнение работ и подписывал фиктивные акты.

