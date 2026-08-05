Чиновнику Государственного центра занятости объявили подозрение из-за растраты 16,5 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве чиновнику Государственного центра занятости сообщили о подозрении в служебной халатности из-за закупки серверного оборудования для информационно-коммуникационной системы Государственной службы занятости с переплатой в 16,5 млн грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Подозрение объявили исполняющему обязанности директора одного из департаментов Государственного центра занятости, инициировавшего проведение закупки.

По данным следствия, в 2023 году Государственный центр занятости объявил тендер на закупку серверного оборудования. Правоохранители установили, что ожидаемая стоимость закупки была значительно завышена.

Следствие считает, что ценовые предложения для формирования стоимости предоставили не производители или официальные представители производителей оборудования, а предприятия-посредники, которые сами закупают такую технику и предлагают ее по более высоким ценам.

По результатам тендера с частным предприятием был заключен договор, в результате чего, по версии следствия, за серверное оборудование переплатили 16,5 млн грн.

В прокуратуре отметили, что должностное лицо отвечало за подготовку документов для закупки и должно было обеспечить надлежащий мониторинг рыночных цен. Его действия квалифицировали по статье о служебной халатности.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства закупки и других причастных лиц.

Напомним, что бывшему заместителю руководителя Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" сообщено о подозрении в умышленном декларировании недостоверной информации, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и получении неправомерной выгоды должностным лицом.