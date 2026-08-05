Пять квартир, Audi для матери и $180 тысяч наличными: журналисты разобрали биографию экс-замминистра юстиций Кучерявенко

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Харьковский юрист Николай Кучерявенко попал в ряд скандалов в последнее время. В частности, у его матери нашли дорогостоящую иномарку, а затем у его семьи нашли еще немало дорогого имущества

Об этом сообщает "Информатор", передает RegioNews.

В июле этого года Николай Кучерявенко отправлялся на должность члена Высшего совета правосудия (ВРП). В свое время он работал первым заместителем министра юстиции, первым вице-президентом Национальной академии правовых наук, первым проректором НЮУ имени Ярослава Мудрого, а ныне служит штабным офицером в Хартии. Так что с таким опытом, казалось бы, не должно было быть никаких препятствий.

Однако конкурс обернулся громким репутационным ударом. Этический совет признал, что Кучерявенко не отвечает критериям профессиональной этики и добродетели, фактически поставив крест на его шансах войти в состав ВРП. Отдельной темой стала и его роль в избрании директора НАБУ в 2023 году. Речь идет о конкурсе, который Кучерявенко в свое время возглавлял.

Сомнительный конкурс

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий публично подверг сомнению независимость конкурса по избранию директора НАБУ. По его мнению, процедуру согласовали заранее, а одну роль в этом сыграл именно Николай Кучерявенко, возглавлявший конкурсную комиссию.

Как утверждает Броневицкий со ссылкой на этот документ, в материалах содержится информация о том, что Кучерявенко получал указания от тогдашнего вице-премьера Ольги Стефанишиной относительно приоритетности отдельных кандидатов, прежде всего в отношении нынешнего директора НАБУ, победившего в тогдашнем конкурсе под председательством Кучерявенко.

Миллионы "в долг"

Также в биографии юриста произошла история с 4,6 миллиона гривен. Эти средства он не указал в декларации. По его словам, в 2017 году он одолжил эти средства у давнего друга-ресторатора для покупки квартиры, а в декларацию не внес их по той причине, что якобы получал сумму частями — в течение восьми месяцев траншами, не превышавшими 80 тыс. грн, что, в свою очередь, как раз является порогом декларирования. Договоренность о долге, по словам Кучерявенко, была устной.

Этический совет усомнился в такой версии происхождения средств. Журналисты обращают внимание, что схемы с частными ссудами часто используют для прикрытия и легализации нелегального заработка. Ведь таким образом наличные деньги уже являются не взяткой или иным теневым доходом, а средствами, взятыми взаймы у родственника или другого, конечно же, подставного лица.

Иномарка у мамы-пенсионерки

В 2014 году его 77-летняя мать купила новый Audi Q5 стоимостью 61 тыс. евро. Николай Кучерявенко, комментируя это, заявлял, что его маме просто нужно было ездить на дачу.

Имущество на сотни тысяч долларов

Вместе со своей женой Ольгой Минаевой, судьей из Харькова, держат наличными более $200 тыс. и 1,5 млн грн. Также у гостиницы есть по меньшей мере пять квартир в Харькове: одна в ЖК "На Бакулина", и еще четыре в жилом комплексе премиум-класса "Титул" в самом центре города. Этический совет, кстати, также интересовался и пасынком Кучерявенко — так же судьей Михаилом Жернаковым. Ответить на вопрос, где тот взял средства на покупку новой квартиры и автомобиля Tesla, Кучерявенко тоже не смог.

Журналисты также указывают, что Кучерявенко в течение 2024-2025 годов работал в Министерстве юстиции, когда его возглавлял Герман Галущенко, один из фигурантов "Миндичгейта". При этом сам Кучерявенко в этом скандале не упоминался.

Полезные связи

За период работы в сфере юриспруденции и права Кучерявенко также оброс серьезными связями в правоохранительных органах, которыми, по всей видимости, не стесняется пользоваться до сих пор. Есть слухи о якобы его причастности к одному из харьковских обнаженных центров, деятельность которого организовал и обеспечивает определенный Игорь Ахметшин.

Используя схему с международными товарно-транспортными накладными, основанную на фальсификации документов для создания фиктивного документооборота (так называемого бумажного НДС или сверток), искусственного завышения расходов компании и вывода безналичных средств на счета фиктивных предприятий или нерезидентов с последующим снятием в наличные деньги. В частности, указывают СМИ, в схему привлечены несколько предприятий, зарегистрированных на жену Ахметшина — Екатерину Бондаренко. В этом процессе Кучерявенко якобы отвечает за "крышевание" офиса.

Провал на конкурсе в Высший совет правосудия и очередь скандалов вокруг Николая Кучерявенко серьезно ударили по его репутации.