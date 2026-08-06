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06 серпня 2026, 11:29

6 квартир, 3 будинки й елітні авто: екскомандувачу логістики Повітряних сил оголосили ще одну підозру

06 серпня 2026, 11:29
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Фото: Суспільне Новини
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Колишньому командувачу логістики Командування Повітряних сил ЗСУ повідомили про нову підозру – у незаконному збагаченні

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

У відомстві не називають імені підозрюваного, однак раніше у справі про будівництво укриттів для літаків фігурував Андрій Українець.

За даними слідства, упродовж 2020-2025 років військовослужбовець набув майна, вартість якого щонайменше на 20 млн грн перевищує його законні доходи.

Слідство встановило, що через близьких осіб могли бути оформлені шість квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, три житлові будинки на Житомирщині, апартаменти у Буковелі, шість земельних ділянок, чотири автомобілі, серед яких Audi Q7 та Audi Q5, а також гаражі й інші нежитлові приміщення.

За версією слідства, хоча майно оформлювали на батьків, сина, співмешканку та кума, фактичним власником і розпорядником залишався сам військовослужбовець.

У лютому цього року йому вже повідомляли про підозру у справі щодо можливого розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво стратегічних оборонних споруд для української авіації.

Наразі йому інкримінують незаконне збагачення за ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Прокуратура також подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 21 млн грн.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США.

Правоохоронці повідомили про підозру тодішньому командувачу логістики Командування Повітряних сил ЗСУ Андрію Українцю та начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаніченку.

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ЗСУ Повітряні сили підозра незаконне збагачення майно квартири апартаменти Буковель
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