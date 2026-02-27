16:39  27 февраля
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 16:39

Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области

27 февраля 2026, 16:39
Читайте також українською мовою
фото: Радио Свобода
Читайте також
українською мовою

Главу управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко отправили под стражу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что Компаниченко отправили под стражу на 60 суток с альтернативой залогу 6,9 млн. гривен.

Накануне правоохранители задержали главу СБУ в Житомирской области и командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца на попытке передать взятку. Их обвиняют в коррупции при строительстве укрытий для самолетов и попытке подкупа.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
коррупционный скандал СБУ суд арест Житомирская область
В Воздушных силах отреагировали на задержание командующего логистикой и коррупционный скандал
25 февраля 2026, 18:07
Бывший заместитель Ермака предстанет перед судом за коррупционные преступления
25 февраля 2026, 14:36
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Энергоатом получил новых руководителей
27 февраля 2026, 17:11
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
27 февраля 2026, 16:21
В Украине ускорили строительство антидроновых сеток для защиты от враждебных БПЛА в приграничных районах
27 февраля 2026, 16:05
На оккупированном Запорожье россияне усилили слежку за людьми
27 февраля 2026, 15:55
В Днепре должностное лицо будут судить за миллионные злоупотребления во время оборонных закупок
27 февраля 2026, 15:49
Украине критически не хватает ракет для ПВО, чтобы сбивать российские ракеты
27 февраля 2026, 15:37
В Днепропетровской области дезертиры организовали миллионный бизнес на наркотиках
27 февраля 2026, 15:35
В каждой бригаде ВСУ будет цифровой офицер – Федоров
27 февраля 2026, 15:23
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 15:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »