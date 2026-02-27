Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области

фото: Радио Свобода

Главу управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко отправили под стражу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что Компаниченко отправили под стражу на 60 суток с альтернативой залогу 6,9 млн. гривен.

Накануне правоохранители задержали главу СБУ в Житомирской области и командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца на попытке передать взятку. Их обвиняют в коррупции при строительстве укрытий для самолетов и попытке подкупа.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.