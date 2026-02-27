Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
Главу управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко отправили под стражу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что Компаниченко отправили под стражу на 60 суток с альтернативой залогу 6,9 млн. гривен.
Накануне правоохранители задержали главу СБУ в Житомирской области и командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца на попытке передать взятку. Их обвиняют в коррупции при строительстве укрытий для самолетов и попытке подкупа.
Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Энергоатом получил новых руководителей
27 февраля 2026, 17:11В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
27 февраля 2026, 16:21В Украине ускорили строительство антидроновых сеток для защиты от враждебных БПЛА в приграничных районах
27 февраля 2026, 16:05На оккупированном Запорожье россияне усилили слежку за людьми
27 февраля 2026, 15:55В Днепре должностное лицо будут судить за миллионные злоупотребления во время оборонных закупок
27 февраля 2026, 15:49Украине критически не хватает ракет для ПВО, чтобы сбивать российские ракеты
27 февраля 2026, 15:37В Днепропетровской области дезертиры организовали миллионный бизнес на наркотиках
27 февраля 2026, 15:35В каждой бригаде ВСУ будет цифровой офицер – Федоров
27 февраля 2026, 15:23Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 15:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »