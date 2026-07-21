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21 июля 2026, 22:15

Зеленский уволил главкома Сырского - СМИ

21 июля 2026, 22:15
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Фото из открытых источников
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В сети стали появляться сообщения об уходе Александра Сырского с должности главкома. При этом перед этим организаторы протестов сообщали об ультиматуме властям

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, передает RegioNews.

Активист Сергей Стерненко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Похожее сообщение появилось в блоге депутата Алексея Гончаренко. При этом официального подтверждения от Офиса президента пока нет.

Следует отметить, что перед этим появлялись сообщения от митингующих организаторов о том, что если до 25 июля Михаила Федорова не вернут в Минобороны, а Сырский не будет уволен, - люди будут митинговать непрерывно.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве. На протестах люди также потребовали отставку главкома Сырского.

При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Хмаре исполняет обязанности министра обороны.

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