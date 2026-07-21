В Черниговской области саперы полиции обезвредили боевую часть сбитого реактивного беспилотника РФ
Взрывотехники полиции Черниговщины обезвредили боевую часть реактивного вражеского беспилотника
Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .
Недавно в полицию поступило сообщение об обнаружении в поле в Нежинском районе Черниговской области сбитого Силами обороны Украины вражеского реактивного беспилотника
Взрывотехники полиции безопасно изъяли боевую часть с целью дальнейшей транспортировки и уничтожения.
Благодаря оперативной и слаженной работе специалистов удалось устранить очередную угрозу для мирного населения.
Напомним, что ранее специалисты ГСЧС изъяли боевую часть российского беспилотника типа "Молния", которым россияне атаковали Харьковщину .
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