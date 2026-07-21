Президент провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел еще одну встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым

Эту информацию журналистам подтвердил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает Укринформ, передает RegioNews .

В то же время, Литвин не раскрыл деталей разговора и не сообщил, какие вопросы обсуждались во время встречи.

Других подробностей по поводу результатов или цели встречи в Офисе президента пока не обнародовали.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Хмаре исполняет обязанности министра обороны.