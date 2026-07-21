12:47  21 июля
В Киеве военный в СЗЧ напал с ножом на работников АЗС
10:43  21 июля
Взрыв запала от гранаты: на Черниговщине тяжело травмировался 16-летний парень
01:35  21 июля
Звезда украинских сериалов признался, сколько зарабатывает за один день
UA | RU
UA | RU
Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
21 июля 2026, 13:47

Война не отменяет права на голос: почему общество имеет право критиковать власть

21 июля 2026, 13:47
Читайте також українською мовою
Как только гарант не тасовал все возможные должности, чтобы было удобно и рейтинги не падали
Как только гарант не тасовал все возможные должности, чтобы было удобно и рейтинги не падали
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Почитала много отбеливающих об улице, митингах и Сырском.

Главные тезисы – те гражданские пусть рота закроют, потому что кто им Киев уволил, и военные должны войной заниматься, а не на митинги ходит.

Гражданские по этой версии – бездельники, которым нечего делать. И вместо того, чтобы разобрать новые завалы на Лукьяновке – они все митингуют.

А военные не обсуждают приказы и вообще их чувство обостренной справедливости ни при чем.

Во-первых, какие-то прошлые заслуги не имеют заведения мины ху..ни прямо здесь и на будущее. Да и на Википедии есть целая статья "Бои за Киев", где столицу так же освобождали и Залужный, и покойный Монастырский, а еще очень сильно 72 бригада (здесь великое уважение Александру Вдовиченко), 43 артбригада имени Тараса Трясила – именно их решение, часто на свой страх и риск, часто на свой страх и риск реку Ирпень – это я точно знаю, потому что знакома с непосредственными героями.

Не забуду еще упомянуть тро, ССО и ГУР МО. И бесспорно – тысячи обычных неравнодушных людей, тех самых гражданских, которые традиционно не шарят и плакатами мешают, например, как говорят, дружбе Арахамии и Ермака против Федорова по части, какие дроны нужно покупать по миллиардным контрактам). Мои источники говорят, что именно это стало главной причиной внезапного.

О завалах. Был ряд историй, когда в Киеве соседи ходили разбирать завалы и отмывали сажу. Это не помеха вечером пойти картонкой на продвижение под театр Франко.

О военных. Замечу, что ни на одном митинге не писали чего-то такого, как было когда-то о Януковиче на пике Революции Достоинства – про нари, гілляку і голову на патичку. А картонка в стиле "Показались?" или "Магний уже не помогает" – это не грех и не нарушение закона.

Отдельно веселят те, кто постит отрывки из законодательства, что именно президент отвечает за должность Минобороны и главнокомандующего ВСУ, и какую-то улицу слушать не обязан.

Оно на бумаге да, но на деле – как только гарант не тасовал все возможные должности, чтобы было удобно и рейтинги не падали. А еще можно было не произносить страшное слово "мобилизация".

Наконец, есть такой момент. Именно улица и определит, кто там будет зло. будущим президентом на первых выборах после войны. И если ты кладешь на нее сейчас – завтра она тебя засыплет в политическую могилу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина украинцы митинг протест власть рейтинг конфликт
 
Подписывайтесь на RegioNews
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Днепре избили волонтера и похитили деньги для ВСУ
21 июля 2026, 14:25
Атака РФ на Запорожье: уже двое погибших и девять раненых
21 июля 2026, 14:16
Россияне ударили по автомобилю в Херсоне: погибла сотрудница ОВА
21 июля 2026, 14:02
РФ три дня подряд атаковала газовые объекты "Нафтогаза" на Харьковщине
21 июля 2026, 13:34
КГГА не согласовала тариф на воду почти 90 грн: сколько будут платить киевляне
21 июля 2026, 13:22
На Буковине мужчина убил соседку и спрятал тело в сарае
21 июля 2026, 13:00
В Киеве военный в СЗЧ напал с ножом на работников АЗС
21 июля 2026, 12:47
ДТП с тремя погибшими детьми: во Львовской области задержали водителя
21 июля 2026, 12:30
СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске: агент РФ готовил два взрыва
21 июля 2026, 12:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »