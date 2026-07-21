Война не отменяет права на голос: почему общество имеет право критиковать власть

Как только гарант не тасовал все возможные должности, чтобы было удобно и рейтинги не падали

Как только гарант не тасовал все возможные должности, чтобы было удобно и рейтинги не падали

Фото: из открытых источников

Почитала много отбеливающих об улице, митингах и Сырском.

Главные тезисы – те гражданские пусть рота закроют, потому что кто им Киев уволил, и военные должны войной заниматься, а не на митинги ходит.

Гражданские по этой версии – бездельники, которым нечего делать. И вместо того, чтобы разобрать новые завалы на Лукьяновке – они все митингуют.

А военные не обсуждают приказы и вообще их чувство обостренной справедливости ни при чем.

Во-первых, какие-то прошлые заслуги не имеют заведения мины ху..ни прямо здесь и на будущее. Да и на Википедии есть целая статья "Бои за Киев", где столицу так же освобождали и Залужный, и покойный Монастырский, а еще очень сильно 72 бригада (здесь великое уважение Александру Вдовиченко), 43 артбригада имени Тараса Трясила – именно их решение, часто на свой страх и риск, часто на свой страх и риск реку Ирпень – это я точно знаю, потому что знакома с непосредственными героями.

Не забуду еще упомянуть тро, ССО и ГУР МО. И бесспорно – тысячи обычных неравнодушных людей, тех самых гражданских, которые традиционно не шарят и плакатами мешают, например, как говорят, дружбе Арахамии и Ермака против Федорова по части, какие дроны нужно покупать по миллиардным контрактам). Мои источники говорят, что именно это стало главной причиной внезапного.

О завалах. Был ряд историй, когда в Киеве соседи ходили разбирать завалы и отмывали сажу. Это не помеха вечером пойти картонкой на продвижение под театр Франко.

О военных. Замечу, что ни на одном митинге не писали чего-то такого, как было когда-то о Януковиче на пике Революции Достоинства – про нари, гілляку і голову на патичку. А картонка в стиле "Показались?" или "Магний уже не помогает" – это не грех и не нарушение закона.

Отдельно веселят те, кто постит отрывки из законодательства, что именно президент отвечает за должность Минобороны и главнокомандующего ВСУ, и какую-то улицу слушать не обязан.

Оно на бумаге да, но на деле – как только гарант не тасовал все возможные должности, чтобы было удобно и рейтинги не падали. А еще можно было не произносить страшное слово "мобилизация".

Наконец, есть такой момент. Именно улица и определит, кто там будет зло. будущим президентом на первых выборах после войны. И если ты кладешь на нее сейчас – завтра она тебя засыплет в политическую могилу.