Увольнением Михаила Федорова с должности министра обороны президент Зеленский открыл свой собственный "ящик Пандоры", и политические проблемы посыпались на него в геометрической прогрессии

Увольнением Михаила Федорова с должности министра обороны президент Зеленский открыл свой собственный "ящик Пандоры", и политические проблемы посыпались на него в геометрической прогрессии

Фото: Украинская правда

Возник "картонный Майдан" с требованиями восстановить Федорова в должности министра обороны, а Сырского уволить с должности главкома ВСУ, планы по назначению И. Клименко новым министром обороны провалились, появилась волна критики в западных СМИ относительно увольнения Федорова и очевидные имиджевые негативы, а также и риск получить еще одного популярного оппозиционного деятеля в лице Михаила Федорова.

И что со всем этим делать? Точнее, что делать с Федоровым и Сырским? Именно это сейчас является ключевым вопросом для президента Зеленского относительно нейтрализации возникших политических проблем.

Конечно, можно выполнить все требования "картонного Майдана". Но президент Зеленский наверняка воспринимает такой сценарий как свое поражение, и вряд ли на это согласится. К тому же, он отлично понимает, что для него это будет началом политического конца. Все оппоненты президента быстро поймут, что нужно делать, чтобы прижимать Зеленского к новым уступкам.

Но и оставлять все, как есть сейчас, для президента Зеленского тоже рискованно. Кризисные тенденции (от уличных протестов до парламентской турбулентности) могут усилиться, не говоря уже об еще больших имиджевых и рейтинговых проблемах.

С Федоровым, якобы, очевидно, что нужно сделать. Его желательно оставить в команде, предоставить ему значимый и ответственный участок работы (но не министерство обороны). Однако похоже, что Михаил Федоров не менее гордый и упрямый парень, чем Владимир Зеленский. По сообщениям различных СМИ (от РБК-Украина и NV до Financial Times) Федоров отказывается от различных "компенсационных" предложений по новой должности. Он требует именно возвращения на должность министра обороны. Если это действительно так, то это выглядит как ультиматум.

Представим себе, что из тактических соображений президент Зеленский согласится на это. Но тогда он получит для себя двойной вызов – риск регулярного давления (новых ультиматумов) со стороны старого-нового министра обороны, который будет опираться на майданную поддержку, а еще и вполне вероятно на симпатии части депутатского корпуса. В государственном аппарате, парламенте и даже в команде Зеленского быстро появится условная "партия Федорова". В этих условиях неизбежно возникнет новый конфликт – уже между Федоровым как министром и Президентом Зеленским.

Вообще я себе с трудом представляю, как после того, что произошло и сейчас происходит, они могут нормально работать вместе в одной команде. В лучшем случае между ними может быть определенный компромисс относительно новой должности для Михаила Федорова, приемлемой для него (но кроме должности министра обороны), с последующим условным "мирным сосуществованием" до завершения войны или до возникновения нового конфликта между ними. Дело тут не в политических амбициях экс-министра обороны, а в том, что Федоров и Зеленский очень похожи по нраву и упрямству, и Федоров сейчас еще почувствовал общественную поддержку и будет воспринимать себя более политически состоятельным. А чем завершается сосуществование двух ярких харизматиков, давно известно. Мы это уже неоднократно наблюдали в украинской политической истории.

Относительно Сырского, ситуация выглядит и проще, и сложнее одновременно.

Похоже, что президент Зеленский склоняется к тому, чтобы сделать нынешнего главкома ВСУ символической жертвой для нейтрализации нынешних политических проблем. Но речь не идет об увольнении Сырского по требованию "картонного Майдана". Это может быть добровольная отставка (как реакция на политическое давление). И он при этом может остаться советником Президента Зеленского по военным вопросам или получить другую почетную должность.

Однако не факт, что этой отставки будет достаточно для нейтрализации "картонного Майдана".

Еще одна и более сложная проблема – а кем заменить Сырского? Понятно, что это должен быть человек авторитетный для украинской армии, со стратегическим мышлением и с талантом полководца, с хорошей репутацией (для общественного восприятия), но без собственной харизмы (чтобы не появилось нового Залужного), без политических амбиций. Это должен быть командир, способный контролировать ВСУ, но абсолютно лояльный президенту Зеленскому. Условно и образно говоря, новый главком ВСУ должен быть чем-то вроде Сырского, но значительно моложе и общественно привлекательнее.

Однако идеального кандидата на замену Сырскому, который отвечал бы всем этим критериям, нет. И это усложняет выбор Зеленского. И именно поэтому его кадровый кастинг по выбору нового главкома ВСУ затянулся.

Что тогда дальше? Скорее всего, будет какое-то решение по главкому ВСУ и начальнику Генштаба. По Федорову – либо определенный компромисс между Зеленским и экс-министром обороны, либо политический разрыв между ними. Именно от этого зависит и дальнейшая судьба "картонного Майдана". Он либо прекратит свою уличную активность, либо, возможно, трансформируется в новое общественно-политическое движение, если Михаил Федоров решится на свой переход в оппозицию и на то, чтобы возглавить это движение. Что касается угроз некоторых активистов о возможности бессрочного Майдана, то нужно понимать – начало внутренней политической войны будет путем к поражению в войне с Россией. И здесь дело не в симпатиях или антипатиях к Зеленскому, Федорову или Сырскому. Речь идет о выживании страны. Это важнее, чем чьи-либо политические амбиции или романтические иллюзии. Зеленский свои ошибки уже совершил. Если свои ошибки начнут совершать политики и общественные активисты, мы рискуем повторить печальную историю УНР.