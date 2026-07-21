В Украине разоблачили схему хищения на онкобольных: "нагрели" более 240 миллионов

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НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу преступной организации. Злоумышленники организовали масштабное хищение бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для онкобольных пациентов

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Фактический руководитель самой большой группы поставщиков медицинского оборудования оказался организатором схемы. Он также привлек представителей подконтрольных ему компаний и должностных лиц Национального института рака (НИР).

Суть заключалась в том, чтобы обеспечить внеконкурентную победу подконтрольным компаниям в тендерах на закупку медицинского оборудования для НИР. В результате стоимость оборудования искусственно увеличивали в 3-4 раза: в цепи поставок вводились аффилированные с организатором схемы зарубежные компании, изменялась комплектность оборудования.

Участники схемы "заработали", в частности, на программе "Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в НИР". Известно, что в общей сложности речь идет о хищении более 241 миллиона гривен.

"В конце 2021 года они разработали схему завладения бюджетными средствами специального фонда в сумме 16,9 млн грн. Однако по независимым от них причинам этот умысел не был доведен до конца", - говорят в НАБУ.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.