Хочу написать вам про город Москва

Хочу написать вам про город Москва

Москва. Фото: pixabay

Город Москва насчитывает 13 миллионов человек, хотя сам производит очень мало. Город живет тем, что выкачивает все деньги из регионов, где есть добывающая или перерабатывающая промышленность, через механизмы колониальной эксплуатации. Не последним из них является "штаб-квартирный колониализм", когда центральные офисы региональных компаний регистрируются в Москве, и их налоги полностью обходят местные бюджеты. Поэтому в очень богатых регионах РФ царит страшная бедность, а Москва им подбрасывает деньги в виде субсидий, утверждая, что регионы не умеют зарабатывать и живут исключительно за счет Москвы.

Итак, сама Москва не производит почти ничего, кроме колониальной политики, которая дает ей уровень жизни, в разы превышающий уровень жизни добывающих, промышленных или аграрных регионов. В Москве живут колониальные чиновники и их многоуровневая прислуга, от массажистов и поваров до профессоров университетов. По сути, это имперский двор, ханская ставка, удовлетворяющая пирамиду потребностей столицы. Она ввозит всё извне и ничего не вывозит наружу, пожирая блага и ничего не производя (показанные в статистике огромные объемы промышленного производства города Москва – это как раз учет производства товаров в колониальных регионах местными компаниями, зарегистрированными в столице). Это не постиндустриальная экономика услуг, потому что все услуги потребляются внутри.

В то же время местные жители брезгуют работой на нижних ступенях пирамиды потребностей, поэтому столица ввозит огромное количество рабочей силы (до 3 млн человек из 13, из которых значительная часть нелегалов). московиты ненавидят мигрантов и одновременно не могут без них обойтись.

Если (когда) в РФ начнутся центробежные процессы, потоки колониальных денег начнут уменьшаться, и то же самое начнется с товарами. Население будет разбегаться со страшной скоростью (так же, как между 1917 и 1920 население Москвы упало почти вдвое), убегая туда, где есть хоть какая-то еда. Мигранты будут возвращаться домой или пытаться образовать устойчивые хозяйственные ячейки на местах жизни бывших господ, как это неоднократно бывало в истории после падения имперских столиц.

Иными словами, Москва снова "похорошеет", а природа очистится. Не думаю, что без колониальной системы город способен прокормить устойчивым образом более пары миллионов человек.

Теперь вопрос в том, чтобы мы дожили до этого времени, дабы посмотреть.

P.S. Давайте разберемся с ключевыми возражениями.