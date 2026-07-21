Паразит на теле империи: как устроен колониальный механизм Москвы
Город Москва насчитывает 13 миллионов человек, хотя сам производит очень мало. Город живет тем, что выкачивает все деньги из регионов, где есть добывающая или перерабатывающая промышленность, через механизмы колониальной эксплуатации. Не последним из них является "штаб-квартирный колониализм", когда центральные офисы региональных компаний регистрируются в Москве, и их налоги полностью обходят местные бюджеты. Поэтому в очень богатых регионах РФ царит страшная бедность, а Москва им подбрасывает деньги в виде субсидий, утверждая, что регионы не умеют зарабатывать и живут исключительно за счет Москвы.
Итак, сама Москва не производит почти ничего, кроме колониальной политики, которая дает ей уровень жизни, в разы превышающий уровень жизни добывающих, промышленных или аграрных регионов. В Москве живут колониальные чиновники и их многоуровневая прислуга, от массажистов и поваров до профессоров университетов. По сути, это имперский двор, ханская ставка, удовлетворяющая пирамиду потребностей столицы. Она ввозит всё извне и ничего не вывозит наружу, пожирая блага и ничего не производя (показанные в статистике огромные объемы промышленного производства города Москва – это как раз учет производства товаров в колониальных регионах местными компаниями, зарегистрированными в столице). Это не постиндустриальная экономика услуг, потому что все услуги потребляются внутри.
В то же время местные жители брезгуют работой на нижних ступенях пирамиды потребностей, поэтому столица ввозит огромное количество рабочей силы (до 3 млн человек из 13, из которых значительная часть нелегалов). московиты ненавидят мигрантов и одновременно не могут без них обойтись.
Если (когда) в РФ начнутся центробежные процессы, потоки колониальных денег начнут уменьшаться, и то же самое начнется с товарами. Население будет разбегаться со страшной скоростью (так же, как между 1917 и 1920 население Москвы упало почти вдвое), убегая туда, где есть хоть какая-то еда. Мигранты будут возвращаться домой или пытаться образовать устойчивые хозяйственные ячейки на местах жизни бывших господ, как это неоднократно бывало в истории после падения имперских столиц.
Иными словами, Москва снова "похорошеет", а природа очистится. Не думаю, что без колониальной системы город способен прокормить устойчивым образом более пары миллионов человек.
Теперь вопрос в том, чтобы мы дожили до этого времени, дабы посмотреть.
P.S. Давайте разберемся с ключевыми возражениями.
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Говорят, все столицы забирают бюджеты у регионов. Это не так. Например, в Украине до недавнего времени существовала реформа децентрализации, которая оставляла большую часть средств в местных бюджетах. Именно таковы европейские стандарты, и децентрализация входит в пакет евроинтеграции.
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Говорят, все столицы ничего не производят. Это не так. Представим, что у крупнейших мировых столиц убрали их столичный статус, то есть переместили чиновников куда-то в другое место. Как вы думаете, Париж останется мировым туристическим центром? А Лондон финансовым? А Токио? Рим? Пострадают только искусственно созданные столицы, вроде Вашингтона.
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Говорят, все столицы регистрируют центральные офисы у себя. Во-первых, это не так даже в Украине: например, Приватбанк имеет центральный офис и регистрацию в Днепре. Огромное количество местных компаний зарегистрировано по месту нахождения. И тем более это не так в крупной стране вроде США. Ни одна из американских компаний, которые придут вам на ум, не перенесла своего офиса с места пребывания.
3.1. Одно дело, когда национальная сеть имеет филиалы во всех городах, включая столицу, и в столице регистрирует центральный офис. И совсем другое дело, когда региональная компания, у которой все активы сосредоточены в определенном регионе, регистрируется в столице. А в РФ именно так.
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Говорят, что я забыл про современную постиндустриальную экономику услуг. Нет, я не забыл, там написано, хотя не все дочитали до того места. Но есть разница. Есть город, производящий немало услуг на экспорт и на "внутренний экспорт". Например, Лондон или Сан-Франциско. А есть город, который производит услуги в основном для жителей, и здесь же внутри их и потребляет.
4.1. Говорят, региональные элиты покупают услуги, производимые в Москве. Так это же часть колониальной политики: региональные чиновники и предприниматели должны ездить в Москву, жить там в гостиницах, есть там в ресторанах, чтобы видеться с чиновниками имперского двора. Если бы не столичный статус, вряд ли бы они ездили посмотреть на Василия Блаженного.
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Говорят, в Москве как раз размещены научные конторы, разрабатывающие вооружение. Именно так. Этот сегмент и является причиной того, что я вставил слово "почти" в предложение "Москва почти ничего не производит".
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Пишут, что деньги аккумулируются всегда в столице. Но здесь прекрасно ответил Михаил Росул: типичные финансовые столицы капитализируют рыночные финансы, R&D и инновации, которые помогают бизнесу расти, а имперская столица взамен капитализирует искусственную правовую монополию – не благодаря уникальному качеству финансовых услуг, а благодаря чисто административному перетеканию капитала в рамках "штаб-квартирного колониализма". Поэтому если убрать принудительную централизацию потоков и обязательство обслуживаться в госбанках метрополии, эти мегаполисы мгновенно потеряют свой "постиндустриальный" статус, поскольку за ним нет глобально конкурентной базы знаний и услуг. Иными словами, давайте научимся различать фискальный федерализм и имперскую экстракцию. Спасибо, Михаил.
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Многие читатели недооценивают разрыв в уровне жизни между Москвой и регионами РФ, так как никогда такого не видели в Украине. Действительно, нам трудно такое даже представить. Неравенство здесь измеряется даже не в деньгах, а в веках.