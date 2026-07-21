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21 июля 2026, 22:53

Почти 40 атак в день: на Днепропетровщине из-за вражеских ударов ранены пять человек

21 июля 2026, 22:53
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Российская армия в течение 21 июля почти 40 раз атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщину, в результате чего пять человек получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Для атак оккупанты применили дроны и артиллерию.

В Никопольском районе под вражеским ударом оказались город Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Там изуродовало инфраструктуру, кафе, многоквартирный дом, частный дом и автомобиль.

"65-летний мужчина - в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин 59 и 63 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 59-летний и 56-летний мужчины будут лечиться амбулаторно", - отметил Ганжа.

В Синельниковском районе российские оккупанты целили по Покровской общине. В результате вражеской атаки там возникли пожары, повреждения получил частный дом.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю в Русской Лозовой Харьковской области – погибли две женщины.

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