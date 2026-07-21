Зеленський звільнив головкома Сирського - ЗМІ

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У мережі стали з'являтись повідомлення про звільнення Олександра Сирського з посади головкома. При цьому перед цим організатори протестів повідомляли про ультиматум владі

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко, передає RegioNews.

Активіст Сергій Стерненко заявив, що президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандуючого ЗСУ. Схоже повідомлення з'явилось у блозі депутата Олексія Гончаренка. При цьому офіційного підтвердження від Офісу президента наразі ще немає.

Слід зазначити, що перед цим з'являлись повідомлення від організаторів мітингів про те, що якщо до 25 липня Михайла Федорова не повернуть у Міноборони, а Сирський не буде звільнено, - люди будуть мітингувати безупинно.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві. На протестах люди також стали вимагати відставку головкома Сирського.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.