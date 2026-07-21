В Харькове экс-правоохранитель организовал схему по ТЦК

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В Харькове завершили расследование в отношении бывшего следователя, обвиняемого в торговле влиянием. Выяснилось, что он обещал "клиенту" повлиять на должностных лиц ТЦК

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, прошлым летом следователь (когда он еще был в должности) обещал знакомому повлиять на должностных лиц ТЦК. За эту помощь он просил 3 тысячи долларов. За эти деньги он обещал, что мужчину снимут с розыска, а также обновят его военно-учетные данные без немедленной мобилизации.

В ноябре прошлого года экс-блюститель получил деньги от клиента. Однако в январе этого года организатор схемы был задержан. При этом у него дома обнаружили более 160 патронов, которые, по данным следствия, он хранил без соответствующего разрешения.

Теперь экс-правоохранителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители задержали военных ТЦК. Оказалось, что они требовали деньги с мужчин в обмен на избегание прохождения военной службы.