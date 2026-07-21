20:40  21 июля
В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионерки ее последние деньги
19:58  21 июля
Присваивал пенсию умершей: в Харькове мужчину подозревают в мошенничестве
18:25  21 июля
В Харькове адвокат за 5 тысяч продал "свободу от армии"
UA | RU
UA | RU
21 июля 2026, 21:55

В Харькове экс-правоохранитель организовал схему по ТЦК

21 июля 2026, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Харькове завершили расследование в отношении бывшего следователя, обвиняемого в торговле влиянием. Выяснилось, что он обещал "клиенту" повлиять на должностных лиц ТЦК

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, прошлым летом следователь (когда он еще был в должности) обещал знакомому повлиять на должностных лиц ТЦК. За эту помощь он просил 3 тысячи долларов. За эти деньги он обещал, что мужчину снимут с розыска, а также обновят его военно-учетные данные без немедленной мобилизации.

В ноябре прошлого года экс-блюститель получил деньги от клиента. Однако в январе этого года организатор схемы был задержан. При этом у него дома обнаружили более 160 патронов, которые, по данным следствия, он хранил без соответствующего разрешения.

Теперь экс-правоохранителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители задержали военных ТЦК. Оказалось, что они требовали деньги с мужчин в обмен на избегание прохождения военной службы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК схема Харьков
В ТЦК по всей Украине проводятся внезапные проверки: выявили более 200 нарушений
21 июля 2026, 10:55
Военный умер от инфаркта: ТЦК заблокировал выплаты семье – что решил суд
20 июля 2026, 14:50
На Полтавщине ТЦК и полиция на лодках проверяли учетные данные рыбаков
16 июля 2026, 09:49
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Украине разоблачили схему хищения на онкобольных: "нагрели" более 240 миллионов
21 июля 2026, 22:35
Зеленский уволил главкома Сырского - СМИ
21 июля 2026, 22:15
Президент провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым
21 июля 2026, 22:14
В Харьковской области оккупанты убили двух женщин ударом беспилотника по машине
21 июля 2026, 21:46
В Черниговской области саперы полиции обезвредили боевую часть сбитого реактивного беспилотника РФ
21 июля 2026, 21:29
ДТП в Ивано-Франковске: мотоциклист после столкновения с легковушкой сбил на переходе женщину с 5-летним ребенком
21 июля 2026, 20:59
В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионерки ее последние деньги
21 июля 2026, 20:40
В Херсонской области из-за атак вражеских дронов погибла сотрудница ОВА, есть раненые
21 июля 2026, 20:38
Пограничники накрыли огнем российский "Град"
21 июля 2026, 20:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »