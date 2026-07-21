ДТП в Ивано-Франковске: мотоциклист после столкновения с легковушкой сбил на переходе женщину с 5-летним ребенком

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 21 июля и в которой травмировался 5-летний ребенок

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Сообщение о ДТП в Ивано-Франковске поступило в полицию около 17:30. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Ивано-Франковского районного управления полиции и патрульные полицейские.

Предварительно установлено, что авария произошла на улице Набережной. 28-летний водитель мотоцикла на скорости столкнулся с автомобилем Audi. 22-летний водитель как раз в этот момент выезжал со второстепенной дороги на главную.

После столкновения мотоциклист потерял управление и совершил наезд на двух пешеходов — женщину и ее пятилетнюю дочь, переходившую проезжую часть пешеходным переходом.

В результате ДТП травмировались ребенок и мотоциклист. Обоих госпитализировали в медицинские учреждения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, что правоохранители расследуют два смертельных ДТП в Житомирской области. В результате одной из аварий погиб несовершеннолетний.