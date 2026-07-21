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21 июля 2026, 19:58

Присваивал пенсию умершей: в Харькове мужчину подозревают в мошенничестве

21 июля 2026, 19:58
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Фото иллюстративное
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В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который после смерти владелицы банковского счета незаконно пользовался пенсионными выплатами, продолжавшими поступать на ее карточку

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Злоумышленник незаконно завладел средствами, продолжавшими поступать на банковский счет умершего лица.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что после смерти владелицы банковского счета фигурант не сообщил об этом соответствующие органы, получил возможность распоряжаться пенсионными выплатами и в дальнейшем использовал деньги по собственному усмотрению.

Общая сумма нанесенного ущерба составила более 61 тысячи гривен.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Днепре суд вынес приговор мужчине, который, работая на предприятии, украл из складского помещения работодателя 1 миллион гривен.

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