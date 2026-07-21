В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионерки ее последние деньги

Фото: Национальная полиция

В Киеве пенсионерка стала жертвой мошенничества. Она отдала псевдо-правоохранителям все свои хранения

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

81-летняя киевлянка получила звонок от незнакомца, представившегося работником СБУ. Он заявил, что женщина якобы купила лекарства, финансируемые РФ, и теперь ее сбережения нужно декларировать.

Женщина доверилась аферисту и передала через "курьера" более 9000 долларов, 4000 евро и 320000 гривен.

Правоохранители разыскали афериста. Им оказался 24-летний житель столицы. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.