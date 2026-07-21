В Харькове адвокат за 5 тысяч продал "свободу от армии"

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, 46-летний адвокат предложил клиенту оформить бронирование от военной службы. Для этого он собирался "на бумаге" оформить мужчину на работу в строительную компанию. За это адвокат просил 5 тысяч долларов. Кроме того, клиент должен был передавать деньги якобы на уплату налогов за фиктивное трудоустройство, а также возвращать предприятию официально начисленную заработную плату.

Впоследствии мужчину оформили на должность облицовщика-плиточника. Таким образом, он смог получить бронирование от военной службы. Однако адвокат впоследствии был задержан. Пока его содержат под стражей.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.