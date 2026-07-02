"Путин проигрывает войну": Зеленский ответил, готов ли к диалогу с российским диктатором

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В ночь на 2 июля россияне ударили по Украине беспилотниками и ракетами. В частности, основной целью стал Киев. Зеленский прокомментировал, что происходит с РФ

Об этом сообщают "Новости. LIVE", передает RegioNews.

По словам президента Украины, сейчас Путин проиграет эту войну. Он понимает, что может просто "уничтожать гражданское население ударами ракет". При этом РФ сталкивается с трудом. В частности, у россиян есть проблемы с логистикой, боеприпасами, нефтью, бензином и дизельным топливом.

Владимир Зеленский добавил, что готов к диалогу, однако российский диктатор опасается.

"Мы открыты, мы готовы встречаться. Он физически боится встречаться", – говорит президент Украины.

Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Ранее сообщалось о 13 погибших и почти 90 пострадавших.

Как известно, в ночь на 2 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов. В частности, россияне запустили 74 ракеты и 496 БпЛА разных типов. Основное направление удара – Киев. В настоящее время известно о 23 погибших в столице.