"Путін програє війну": Зеленський відповів, чи готовий до діалогу з російським диктатором

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У ніч на 2 липня росіяни вдарили по Україні безпілотниками та ракетами. Зокрема, основною "ціллю" став Київ. Зеленський прокоментував, що відбувається із РФ наразі

Про це повідомляють "Новини. LIVE", передає RegioNews.

За словами президент України, наразі Путін програє цю війну. Він розуміє, шо може просто "знищувати цивільне населення ударами ракет". При цьому РФ стикається з труднощами. Зокрема, у росіян є проблеми з логістикою, боєприпасами, нафтою, бензином і дизельним паливом.

Володимир Зеленський додав, що готовий до діалогу, однак російський диктатор боїться.

"Ми відкриті, ми готові зустрічатися. Він фізично боїться зустрічатися", - говорить президент України.

Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Раніше повідомлялося про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.

Як відомо, в ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Зокрема, росіяни запустили 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Наразі відомо про 23 загиблих у столиці.