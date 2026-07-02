22:15  02 липня
На Вінниччині судили чоловіка, який воював проти ЗСУ у складі "ДНР"
22:18  02 липня
Зґвалтував та знімав на відео: на Вінниччині судитимуть 54-річного педофіла
21:30  02 липня
На Львівщині п'яний водій автокрану збив людину на смерть
UA | RU
UA | RU
02 липня 2026, 19:55

"Путін програє війну": Зеленський відповів, чи готовий до діалогу з російським диктатором

02 липня 2026, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на 2 липня росіяни вдарили по Україні безпілотниками та ракетами. Зокрема, основною "ціллю" став Київ. Зеленський прокоментував, що відбувається із РФ наразі

Про це повідомляють "Новини. LIVE", передає RegioNews.

За словами президент України, наразі Путін програє цю війну. Він розуміє, шо може просто "знищувати цивільне населення ударами ракет". При цьому РФ стикається з труднощами. Зокрема, у росіян є проблеми з логістикою, боєприпасами, нафтою, бензином і дизельним паливом.

Володимир Зеленський додав, що готовий до діалогу, однак російський диктатор боїться.

"Ми відкриті, ми готові зустрічатися. Він фізично боїться зустрічатися", - говорить президент України.

Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Раніше повідомлялося про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.

Як відомо, в ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Зокрема, росіяни запустили 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Наразі відомо про 23 загиблих у столиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Путін Зеленський Україна війна
Після нічної атаки РФ: є знеструмлення в Києві та кількох областях
02 липня 2026, 11:17
У Києві 3 липня оголошено Днем жалоби за жертвами наймасованішого обстрілу
02 липня 2026, 10:23
Сибіга закликав терміново посилити ППО України після удару по Києву
02 липня 2026, 09:43
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Атака на Київ: кількість жертв збільшилась, у Дарницькому районі шукають 8 людей, які не виходять на зв’язок
02 липня 2026, 22:45
У Силах оборони воюватимуть роботи: для України розроблятимуть гуманоїдів
02 липня 2026, 22:45
На Рівненщині маршрутка влетіла у потяг: є загиблі та поранені
02 липня 2026, 22:30
Зґвалтував та знімав на відео: на Вінниччині судитимуть 54-річного педофіла
02 липня 2026, 22:18
На Вінниччині судили чоловіка, який воював проти ЗСУ у складі "ДНР"
02 липня 2026, 22:15
У Кривому Розі судитимуть 22-річного хлопця за замах на вбивство знайомого
02 липня 2026, 21:59
У Києві отримав термін чоловік, який показав статевий орган поліцейському в метро
02 липня 2026, 21:45
"Золоті" генератори в Харкові: посадовця комунального підприємства судитимуть за недбалість
02 липня 2026, 21:43
На Львівщині п'яний водій автокрану збив людину на смерть
02 липня 2026, 21:30
На Дніпропетровщині ворог 40 разів атакував область, є загиблі діти
02 липня 2026, 20:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »