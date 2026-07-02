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После ночной атаки РФ: есть обесточивания в Киеве и нескольких областях

02 июля 2026, 11:17
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В результате очередной массированной комбинированной атаки российских войск в ночь на 2 июля в Украине зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает RegioNews.

Из-за обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Киеве, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно осталась без электроснабжения.

Самой сложной остается ситуация на Сумщине – из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов там обесточено наибольшее количество потребителей.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, ремонтные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Кроме этого, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 70 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской, Черниговской и Киевской областях.

Применение графиков отключений пока не прогнозируется. В то же время граждан призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки.

Напомним, в ночь на 2 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов. В частности, россияне запустили 74 ракеты и 496 БпЛА разных типов. Основное направление удара – Киев.

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