10:49  02 июля
На Одесщине в ставку утонул четырехлетний мальчик
09:45  02 июля
В Ровенской области грузовой поезд сбил насмерть 33-летнюю женщину
08:23  02 июля
Массированная атака на столицу: общественный транспорт курсирует с изменениями
UA | RU
UA | RU
02 июля 2026, 08:47

В Киеве количество погибших возросло до 13 человек, еще 86 – пострадали

02 июля 2026, 08:47
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В столице увеличилось количество жертв и пострадавших в результате массированной ночной атаки РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и городского голову Виталия Кличко.

Подтверждена гибель 13 человек. Число пострадавших возросло до 86 человек, из которых 70 – госпитализированы.

В Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы, где российский удар частично уничтожил девятиэтажку и повредил частные дома.

На местах разрушений по двум адресам работают психологи ГСЧС, которые оказали помощь более 50 человек.

К ликвидации масштабных последствий обстрела в столице забиты почти 500 спасателей и 96 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Информация обновляется.

Напомним, ранее сообщалось об 11 погибших и 56 пострадавших в столице, среди которых двое детей.

Всего в Киеве разрушения и повреждения разной степени получили более 20 жилых домов в семи районах города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев обстрелы погибшие пострадавшие последствия
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Уже 17 жертв: в Киеве увеличилось количество погибших в результате массированного обстрела
02 июля 2026, 11:54
Украинка Оляновская установила мировой рекорд по спортивной ходьбе
02 июля 2026, 11:52
Мать телеведущей Талы Калатай оказалась под завалами во время атаки на Киев
02 июля 2026, 11:36
На Львовщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: водитель погиб
02 июля 2026, 11:31
После ночной атаки РФ: есть обесточивания в Киеве и нескольких областях
02 июля 2026, 11:17
Враг ударил по Днепровскому району: повреждена транспортная инфраструктура
02 июля 2026, 11:03
На Одесщине в ставку утонул четырехлетний мальчик
02 июля 2026, 10:49
Контрабанда на Буковине: 360 тысяч пачек сигарет прятали под клубникой
02 июля 2026, 10:35
В Киеве 3 июля объявлено Днем траура по жертвам массированного обстрела
02 июля 2026, 10:23
Завернул тело в ковер, чтобы спрятать: на Закарпатье мужчина убил своего гостя
02 июля 2026, 10:07
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Геннадий Друзенко
Все блоги »