Фото: ГСЧС

В столице увеличилось количество жертв и пострадавших в результате массированной ночной атаки РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и городского голову Виталия Кличко.

Подтверждена гибель 13 человек. Число пострадавших возросло до 86 человек, из которых 70 – госпитализированы.

В Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы, где российский удар частично уничтожил девятиэтажку и повредил частные дома.

На местах разрушений по двум адресам работают психологи ГСЧС, которые оказали помощь более 50 человек.

К ликвидации масштабных последствий обстрела в столице забиты почти 500 спасателей и 96 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

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Напомним, ранее сообщалось об 11 погибших и 56 пострадавших в столице, среди которых двое детей.

Всего в Киеве разрушения и повреждения разной степени получили более 20 жилых домов в семи районах города.