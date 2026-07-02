Фото: ГСЧС

Пятницу, 3 июля, в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаке РФ на столицу

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

В этот день в городе будут приспущены флаги на коммунальных, государственных и частных зданиях, а также запрещены развлекательные мероприятия.

Мэр отметил, что продолжается поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Дарницком районе столицы – часть дома буквально снесло. Там ищут людей под завалами, в том числе 15-летнюю девочку и ее семью.

Всего известно о 13 погибших и почти 90 пострадавших.

На подстанции скорой помощи, здание которой тоже повреждено, получили повреждения 9 авто "скорой". Ранены 6 работников станции – медики и водители.

Экстренные службы продолжают работать на местах. В районах разворачивают штабы для помощи пострадавшим.

Напомним, в Киеве разрушения и повреждения различной степени получили более 20 жилых домов в семи районах города. Ранее сообщалось о 86 пострадавших.