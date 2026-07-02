Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – Киев. Особенность массированной атаки – одновременное применение средств воздушного нападения разных типов по разным направлениям, применение большого количества баллистики и реактивных БПЛА.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 БпЛА разных типов:

4 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон";

24 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

34 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет Калибр;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 524 цели – 48 ракет и 476 беспилотников разных типов:

4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

32 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет Калибр;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

476 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА на 33 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 18 локациях. Информация о нескольких ракетах уточняется.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в столице увеличилось количество жертв в результате массированной ночной атаки РФ. Известно о 13 погибших и 86 пострадавших.

Всего в Киеве разрушения и повреждения разной степени получили более 20 жилых домов в семи районах города.