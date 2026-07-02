Сибига призвал срочно усилить ПВО Украины после удара по Киеву

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Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал западных партнеров поскорее принять решение об усилении противовоздушной обороны Украины после массированной российской атаки на Киев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение министра в соцсети Х.

"Не откладывайте решение по противовоздушной обороне для Украины! Это наша главная просьба к нашим партнерам после ночи ужасов, которую пережил Киев", – отметил министр.

Сибига подчеркнул, что российские войска целенаправленно атакуют жилые дома и гражданскую инфраструктуру, а также подчеркнул, что подобные действия являются военными преступлениями.

"Украина нуждается не только в словах осуждения, но и в конкретных действиях", – добавил он.

Сибига призыва к немедленным решениям по поставкам систем ПВО, ракет, усилению санкций против России и поддержке Украины, в частности в энергетической сфере.

Глава МИД также подчеркнул, что Украина действует в соответствии со статьей 51 Устава ООН и имеет право на самооборону, в то время как Россия не имеет права наносить удары по украинской территории.

Напомним, в ночь на 2 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов. В частности, россияне запустили 74 ракеты и 496 БпЛА разных типов. Основное направление удара – Киев.

Как известно, в столице подтверждена гибель 13 человек. Число пострадавших возросло до 86 человек, из которых 70 – госпитализированы.