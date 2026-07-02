Лубинец: проверка "Скалы" продолжается, часть материалов передадут правоохранителям

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Часть материалов по результатам проверки 425-го отдельного штурмового полка "Скала" будет направлена в правоохранительные органы

Об этом, как информирует "Радио Свобода", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал в ходе пресс-конференции, передает RegioNews.

"Публично я готов буду комментировать результаты после того, как мы закончим нашу проверку. Но скажу так, что по тем материалам, которые мы уже видим, будут направлены материалы в правоохранительные органы", – заявил он.

По его словам, мониторинговая группа Офиса омбудсмана работала в расположении полка 25-26 июня.

Лубинец сообщил, что во время работы его работникам предоставили доступ ко всем необходимым документам, а также возможность конфиденциального общения с военнослужащими без вмешательства командования.

"Когда мои работники работали в расположении, нам дали возможность ознакомиться со всеми документами. Нам дали возможность конфиденциально общаться с военнослужащими. Причем кто будет общаться определяли мы", – отметил он.

Омбудсман добавил, что после его публичной реакции на ситуацию вокруг подразделения Офис получил более 30 обращений от народных депутатов, действующих и бывших военнослужащих. Сейчас проверяются факты, приведенные в журналистском расследовании, так и новые обращения.

По словам Лубинца, в ходе проверки в полку уже работали следователи ГБР, представители Военной службы правопорядка и Специализированной прокуратуры в сфере обороны.

"Ситуация, на мой взгляд, сейчас максимально тщательно проверяется", – подытожил омбудсман.

Как известно, по данным издания "Бабель", с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" скончались по меньшей мере 25 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

Тем временем командира 425 отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого 24 июня отстранили от исполнения обязанностей на период проведения проверок.

Военная омбудсманка Ольга Решетилова сообщила, что в июне 2025 года ее офис совместно со специалистами Военной службы правопорядка идентифицировал группу инструкторов, подозреваемых в организации издевательств на полигонах.

После огласки Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский также высказался о скандале в полку "Скала". Он назвал ситуацию "позорной".

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