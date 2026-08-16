В Одесской области возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки

Фото: Одесская ОВА

Число пострадавших в результате российской атаки на юге Одесской области возросло до двух человек

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .

По его словам, за медицинской помощью обратился еще один пострадавший.

В результате атаки также повреждена территория двух неработающих предприятий. В настоящее время на местах продолжается ликвидация последствий российского удара.

Ранее Кипер сообщил , что враг нанес очередной удар по югу Одесщины. В Белгород-Днестровском в результате вражеской атаки повреждены фасады и остекление в трех 5-этажных жилых домах.

По предварительным данным, к сожалению, один человек пострадал.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, что в ночь на 16 августа российские войска атаковали Украину ракетами разных типов и 106 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 88 воздушных целей.