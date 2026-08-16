Ракетный удар по "АрселорМиттал Кривой Рог": последствия и жертвы

Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 16 августа российские войска нанесли ракетный удар по горно-металлургическому предприятию в Кривом Роге. В результате атаки погиб человек, еще 14 человек получили ранения

Об этом говорится в сообщении ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог", передает RegioNews .

Сначала на предприятии сообщалось о 13 пострадавших работниках и сотрудниках подрядных организаций. Впоследствии начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил , что в общей сложности травмировались 14 человек, 11 из них госпитализировали. Один из пострадавших, 48-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.

Во время поисково-спасательных работ из-под завалов деблокировали тело 44-летнего мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести.

В результате российского удара на предприятии повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства. Часть производственных действий пришлось приостановить.

На предприятии был введен план ликвидации чрезвычайной ситуации. На месте работают пожарные, спасатели, работники охраны труда и медики. Пострадавшим оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях города.

Специалисты оценивают масштабы повреждений, а также возможные сроки и объем возобновления производства.

Кроме того, в результате атаки в Кривом Роге повреждены 13 многоквартирных домов, медицинский центр, лицей и магазины.

На предприятии подчеркнули, что является гражданским объектом горно-металлургической промышленности и осудили российский удар.

Это не первая атака на предприятие. В 2022 году в результате российского ракетного удара был разрушен сортопрокатный цех, погиб работник завода.

Напомним, что днем 15 августа российские войска нанесли удар по Кривому Рогу . В результате атаки пострадали два человека.