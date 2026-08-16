Ракетный удар по "АрселорМиттал Кривой Рог": последствия и жертвы
В ночь на 16 августа российские войска нанесли ракетный удар по горно-металлургическому предприятию в Кривом Роге. В результате атаки погиб человек, еще 14 человек получили ранения
Об этом говорится в сообщении ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог", передает RegioNews .
Сначала на предприятии сообщалось о 13 пострадавших работниках и сотрудниках подрядных организаций. Впоследствии начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил , что в общей сложности травмировались 14 человек, 11 из них госпитализировали. Один из пострадавших, 48-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.
Во время поисково-спасательных работ из-под завалов деблокировали тело 44-летнего мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести.
В результате российского удара на предприятии повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства. Часть производственных действий пришлось приостановить.
На предприятии был введен план ликвидации чрезвычайной ситуации. На месте работают пожарные, спасатели, работники охраны труда и медики. Пострадавшим оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях города.
Специалисты оценивают масштабы повреждений, а также возможные сроки и объем возобновления производства.
Кроме того, в результате атаки в Кривом Роге повреждены 13 многоквартирных домов, медицинский центр, лицей и магазины.
На предприятии подчеркнули, что является гражданским объектом горно-металлургической промышленности и осудили российский удар.
Это не первая атака на предприятие. В 2022 году в результате российского ракетного удара был разрушен сортопрокатный цех, погиб работник завода.
Напомним, что днем 15 августа российские войска нанесли удар по Кривому Рогу . В результате атаки пострадали два человека.