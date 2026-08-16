ФАБы по городу: оккупанты ударили авиабомбами по частному сектору Славянская
Ночью 16 августа российская авиация атаковала частный жилой сектор Славянска Донецкой области фугасными авиационными бомбами
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
В результате ударов по двум разным адресам загорелись жилой дом и хозяйственное сооружение. Спасатели локализовали пожары, однако из-за угрозы повторных обстрелов были вынуждены приостановить работы.
Всего в результате атаки повреждены 22 частных дома.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, что в ночь на 16 августа российские войска атаковали Украину ракетами разных типов и 106 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 88 воздушных целей.
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