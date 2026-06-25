В "Скале" обнаружили инструкторов, причастных к издевательствам, но их не наказали

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Военная омбудсманка Ольга Решетилова сообщила, что в июне 2025 года ее офис совместно со специалистами Военной службы правопорядка идентифицировал группу инструкторов, подозреваемых в организации издевательств на полигонах

Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

По словам Решетиловой, после проверки этих инструкторов пока не допускают к работе с личным составом. В то же время, как отмечается, результаты расследования до сих пор не обнародованы.

Она сообщила, что о ситуации на полигоне "Скала" стало известно еще в мае-июне прошлого года. После этого в июне 2025 года был осуществлен выезд на полигон вместе с представителями Офиса Президента, а также назначена проверка со стороны ВСП по инициативе Главнокомандующего ВСУ.

Решетилова отметила, что из подразделения были забраны 22 военнослужащих, предоставивших свидетельства об избиении, подтвержденные полиграфом. Также, по ее словам, удалось идентифицировать группу инструкторов, причастных к возможным нарушениям.

В то же время омбудсманка заявила, что руководством ВСП не были приняты надлежащие меры по привлечению виновных к ответственности и предотвращению подобных случаев в будущем. После служебного расследования Командование Сухопутных войск были направлены материалы в правоохранительные органы, однако результатов пока нет.

Отдельно она сообщила, что с начала работы Офиса военного омбудсмана в правоохранительные органы было направлено пять сообщений о предполагаемых преступлениях в этом подразделении.

По словам Решетиловой, ей также удалось договориться с командованием о недопуске упомянутых инструкторов к работе с личным составом.

Она добавила, что в рамках работы с подразделением удалось зафиксировать уменьшение количества жалоб от военнослужащих по поводу отсутствия связи с родными, а также регулярно проводятся проверки полигонов и мест расположения.

Кроме того, омбудсманка сообщила, что в подразделении было обнаружено значительное количество военнослужащих с зависимостями, что, по ее словам, создает дополнительные проблемы для их службы и требует отдельных управленческих решений.

Решетилова также заявила о необходимости изменения подходов к управлению штурмовыми подразделениями и обсуждении их организационной структуры на уровне командования.

Как известно, по данным издания "Бабель", с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" скончались по меньшей мере 26 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".