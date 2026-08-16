В Ровно произошло ДТП с участием Skoda и BMW: двое пострадавших

Фото: полиция Ровенской области

В Ровно 15 августа около 14:40 на улице Вячеслава Чорновола произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, 36-летний водитель автомобиля Skoda, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем BMW, за рулем которого находился также 36-летний житель Ровно.

В результате ДТП обоих водителей доставили в больницу.

Водителю BMW проводят оперативное вмешательство, другой водитель проходит дополнительное обследование.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователь начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в селе Половли в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 14 августа на улице Леси Украинки, травмировались две несовершеннолетние — водитель мотоцикла и пешеходка.