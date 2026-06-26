Командира "Скалы" отстранили на фоне проверок: подробности

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на полк "Скала" и Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

В Генштабе отметили, что в отношении 425-го отдельного штурмового полка продолжаются тщательные проверки. К работе привлечены представители правоохранительных органов.

В частности, Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование по фактам возможных неправомерных действий в отношении военнослужащих подразделения.

Также в военной части работает комплексная комиссия во главе с одним из заместителей начальника Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что с 24 июня на время проверок и расследований командир полка отстранен от исполнения обязанностей. В случае подтверждения фактов уголовных правонарушений виновные будут привлечены к ответственности по закону.

Также отмечается, что в случае подтверждения превышения полномочий или нарушения прав военнослужащих будут приняты организационные и кадровые решения.

В ведомстве добавили, что подразделение и командование всех уровней сотрудничают с правоохранительными органами, Офисом военного омбудсмана и СМИ для обеспечения всестороннего расследования.

Что известно о Юрии Гаркавом

Украинский военнослужащий, подполковник Вооруженных сил Украины, командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Родился в 1989 году. Является участником российско-украинской войны, служил в подразделениях Сухопутных войск ВСУ и участвовал в боевых действиях на востоке Украины еще с периода АТО/ООС.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году присоединился к формированию и развитию подразделения, которое впоследствии стало известно как 425-й штурмовой полк "Скала". Под его командованием подразделение действует на разных участках фронта.

В 2025 году ему было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Как известно, по данным издания "Бабель", с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" скончались по меньшей мере 26 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

Военная омбудсманка Ольга Решетилова сообщила, что в июне 2025 года ее офис совместно со специалистами Военной службы правопорядка идентифицировал группу инструкторов, подозреваемых в организации издевательств на полигонах.

По словам Решетиловой, после проверки этих инструкторов пока не допускается к работе с личным составом. В то же время, как отмечается, результаты расследования до сих пор не обнародованы.

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