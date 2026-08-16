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16 августа 2026, 12:55

ВСУ поразили ракетное подразделение в оккупированном Крыму и мост в Запорожье

16 августа 2026, 12:55
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Фото: Генштаб ВСУ
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В ночь на 16 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews .

По данным Генерального штаба, украинские военные поразили район сосредоточения ракетного подразделения РФ в Резервном в оккупированном Крыму.

Также Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту близ Светлодолинского Запорожской области. Российские войска использовали его для военной логистики и перемещения личного состава.

Кроме того, украинские защитники поразили склад материально-технических средств и боеприпасов российских войск в Карловке Донецкой области.

В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям российских войск продолжается.

Напомним, что в ночь на 15 августа Силы обороны поразили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре Самарской области РФ и аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области.

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