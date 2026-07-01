"Позорная история": Сырский высказался о скандале в полку "Скала"

Фото: Генштаб ВСУ

Об этом он заявил в интервью ТСН, передает RegioNews.

По словам Сырского, по зафиксированным случаям ранее уже проводились служебные проверки, к которым были привлечены Военная служба правопорядка и Военный омбудсмен.

"Ну, конечно, это позорная история, то что она существует вообще в Вооруженных силах, в воюющей стране. Когда эти случаи были подняты в журналистском расследовании... Кстати, в отношении них уже проводилось расследование. Это происходило зимой. Когда появилась эта информация, конечно, у нас работали и Военная служба правопорядка, и военная служба. и обеспечивали ее работу", – сказал главнокомандующий.

По результатам расследований был открыт ряд уголовных производств, которые находятся в работе. Он отметил, что во время предварительных проверок часть военнослужащих, подозреваемых в нарушениях или деструктивном поведении, перевели в другие подразделения.

Также Сырский подчеркнул, что командование пыталось устранить выявленные проблемы, однако новые сообщения свидетельствуют о необходимости дополнительной проверки. Для этого была направлена очередная комиссия.

В то же время, главнокомандующий призвал не обобщать ситуацию на все подразделение, отметив, что "Скала" является боевым полком, который выполняет задачи на самых сложных участках фронта и имеет значительный боевой опыт.

Как известно, по данным издания "Бабель", с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" умерли по меньшей мере 25 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

Тем временем командира 425 отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого 24 июня отстранили от исполнения обязанностей на период проведения проверок.

Военная омбудсманка Ольга Решетилова сообщила, что в июне 2025 года ее офис совместно со специалистами Военной службы правопорядка идентифицировал группу инструкторов, подозреваемых в организации издевательств на полигонах.

По словам Решетиловой, после проверки этих инструкторов пока не допускается к работе с личным составом. В то же время, как отмечается, результаты расследования до сих пор не обнародованы.

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