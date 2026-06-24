Насилие и превышение полномочий в полку "Скала": ГБР начало расследование

Фото: Личные архивы героев / "Бабель"

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала"

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В публикации приведена информация о вероятном применении насилия, превышении служебных полномочий и других возможных нарушениях со стороны отдельных служебных лиц подразделения.

По этому факту следователи ГБР внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия.

Сейчас идет комплекс следственных действий для проверки изложенных в журналистских материалах данных и установления всех обстоятельств происшествия.

По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц.

По данным издания "Бабель", с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" умерли по меньшей мере 26 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Напомним, в конце мая в штурмовом полку "Скала" прокомментировали обстоятельства смерти военнослужащего Виталия Карата, ранее мобилизованного в Ивано-Франковской области. В подразделении заявляют, что мужчина залез на сосну, отказывался спускаться, а потом упал. В то же время сестра погибшего утверждает, что его жестоко избили.