В Ровенской области несовершеннолетняя на мотоцикле сбила девушку-пешехода

Фото: полиция Ровенской области

В селе Половли в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 14 августа на улице Леси Украинки, травмировались две несовершеннолетние — водитель мотоцикла и пешеходка

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, 16-летняя жительница села Степангород, управляя мотоциклом Loncin, не учла дорожную обстановку и не выбрала безопасную скорость движения. В результате она наехала на 14-летнюю местную жительницу, которая шла по краю проезжей части.

По словам водительницы, ее ослепил двигавшийся навстречу автомобиль, из-за чего она потеряла управление.

В результате ДТП обе несовершеннолетние получили травмы. У них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, ушибы.

Полицейские установили, что 16-летняя водительница была без мотошлема и не имела водительского удостоверения.

Решается вопрос о привлечении несовершеннолетнего водителя к административной ответственности.

Напомним, что в Ровенской области 16-летний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину. Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего кормчего задержали.